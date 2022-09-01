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Центр Одессы вскоре внесут в список ЮНЕСКО

Фото: центр Одессы вскоре внесут в список ЮНЕСКО (freepik.com)
Автор: Иван Носальский

Решение о внесении центра Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО будет принято уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, которое приводит "Укринформ".

"Досье объекта на финальном этапе. Я рад, что мы получили заверения от руководства ЮНЕСКО, что наше представление будет рассмотрено немедленно. Я думаю, что даже не в этом месяце, а буквально на днях этот вопрос будет решен", - сказал он.

По словам министра, создавать досье культурного объекта украинским экспертам помогали итальянские специалисты. При этом инициативу Украины по Одессе поддержали в ЮНЕСКО, в частности, ее одобрила генеральная директорка Одри Азуле.

Ткаченко подчеркнул, что решение о внесении центра Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО является символическим шагом, который должен напомнить России о том, что весь мир с Украиной.

"Бесспорно, это не закрытое небо, которое мы хотели в первую очередь, но это в известной степени сигнал от мирового сообщества, что украинские культурные объекты будут защищены. россияне воюют против нашей идентичности, и этот шаг показывает, что с нами мир", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) поддержали предложение Украины внести в список охраняемых объектов всемирного наследия Одессу.

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ОдессаЮНЕСКОАлександр ТкаченкоМинистерство культуры