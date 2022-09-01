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Центр Одеси незабаром внесуть до списку ЮНЕСКО

Фото: центр Одеси невдовзі внесуть до списку ЮНЕСКО (freepik.com)
Автор: Іван Носальський

Рішення про внесення центру Одеси до списку світової спадщини ЮНЕСКО буде прийнято вже в найближчі дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, яке наводить "Укрінформ".

"Досьє об'єкта на фінальному етапі. Я радий, що ми отримали запевнення від керівництва ЮНЕСКО, що наше подання буде розглянуто негайно. Я думаю, що навіть не в цьому місяці, а буквально днями це питання буде вирішено", - сказав він.

За словами міністра, створювати досьє культурного об'єкта українським експертам допомагали італійські фахівці. При цьому ініціативу України по Одесі підтримали в ЮНЕСКО, зокрема, її схвалила генеральна директорка Одрі Азуле.

Ткаченко підкреслив, що рішення про внесення центру Одеси до списку світової спадщини ЮНЕСКО є символічним кроком, який повинен нагадати Росії про те, що весь світ з Україною.

"Безперечно, це не закрите небо, яке ми хотіли в першу чергу, але це певною мірою сигнал від світової спільноти, що українські культурні об'єкти будуть захищені. росіяни воюють проти нашої ідентичності, і цей крок показує, що з нами мир", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) підтримали пропозицію України внести до списку охоронюваних об'єктів світової спадщини Одесу.

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ОдесаЮНЕСКООлександр ТкаченкоМіністерство культури