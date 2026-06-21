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Центр Одеси залишився без світла через аварію на ТЕЦ

10:27 21.06.2026 Нд
1 хв
Коли мешканцям центру Одеси повернуть електропостачання?
aimg Марія Науменко
Фото: через аварію на ТЕЦ частина Одеси залишилася без електропостачання (freepik.com)

Аварія на Одеській ТЕЦ спричинила перебої з електропостачанням. Енергетики вже працюють над усуненням наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Одеської міської ради.

Без світла опинилися абоненти центральної частини міста, а також кілька транспортних підприємств.

За інформацією міської влади, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи та працюють над якнайшвидшим поверненням електропостачання споживачам.

Наразі фахівці усувають наслідки аварії та відновлюють роботу пошкодженого обладнання.

Орієнтовно завершити роботи та відновити електропостачання планують до кінця поточної доби.

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В Одеській міській раді зазначили, що перебувають у постійній комунікації з енергетиками та контролюють ситуацію.

Нагадаємо, у червні після російської атаки Конотоп частково залишався без світла, води та газу через пошкодження міської інфраструктури.

Крім того, у квітні Чернігівська ТЕЦ призупинила роботу після масованої російської атаки. Через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури мешканці міста тимчасово залишалися без гарячої води.

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ОдесаВідключеня світла