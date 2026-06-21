Центр Одессы остался без света из-за аварии на ТЭЦ

Авария на Одесской ТЭЦ привела к перебоям с электроснабжением. Энергетики уже работают над устранением последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Одесского городского совета.
Без света оказались абоненты центральной части города, а также несколько транспортных предприятий.
По информации городских властей, энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы и работают над скорейшим восстановлением электроснабжения потребителей.
В настоящее время специалисты устраняют последствия аварии и восстанавливают работу поврежденного оборудования.
Ориентировочно завершить работы и восстановить электроснабжение планируют до конца текущих суток.
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В Одесском городском совете отметили, что находятся в постоянной связи с энергетиками и контролируют ситуацию.
Напомним, что в июне после российской атаки Конотоп частично оставался без света, воды и газа из-за повреждений городской инфраструктуры.
Кроме того, в апреле Черниговская ТЭЦ приостановила работу после массированной российской атаки. Из-за повреждения объекта критической инфраструктуры жители города временно оставались без горячей воды.