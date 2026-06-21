Центр Одессы остался без света из-за аварии на ТЭЦ

Без света оказались абоненты центральной части города, а также несколько транспортных предприятий.

По информации городских властей, энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы и работают над скорейшим восстановлением электроснабжения потребителей.

В настоящее время специалисты устраняют последствия аварии и восстанавливают работу поврежденного оборудования.

Ориентировочно завершить работы и восстановить электроснабжение планируют до конца текущих суток.

В Одесском городском совете отметили, что находятся в постоянной связи с энергетиками и контролируют ситуацию.