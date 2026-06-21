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Центр Одессы остался без света из-за аварии на ТЭЦ

10:27 21.06.2026 Вс
1 мин
Когда жителям центра Одессы восстановят электроснабжение?
aimg Мария Науменко
Фото: из-за аварии на ТЭЦ часть Одессы осталась без электроснабжения (freepik.com)

Авария на Одесской ТЭЦ привела к перебоям с электроснабжением. Энергетики уже работают над устранением последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Одесского городского совета.

Без света оказались абоненты центральной части города, а также несколько транспортных предприятий.

По информации городских властей, энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы и работают над скорейшим восстановлением электроснабжения потребителей.

В настоящее время специалисты устраняют последствия аварии и восстанавливают работу поврежденного оборудования.

Ориентировочно завершить работы и восстановить электроснабжение планируют до конца текущих суток.

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В Одесском городском совете отметили, что находятся в постоянной связи с энергетиками и контролируют ситуацию.

Напомним, что в июне после российской атаки Конотоп частично оставался без света, воды и газа из-за повреждений городской инфраструктуры.

Кроме того, в апреле Черниговская ТЭЦ приостановила работу после массированной российской атаки. Из-за повреждения объекта критической инфраструктуры жители города временно оставались без горячей воды.

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