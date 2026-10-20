Центр морської безпеки і не тільки: ЄС оновив арктичну стратегію

ЄС представив арктичну стратегію

Арктика викликає дедалі більший цікавіть у США, Росії, Китаю та країн Європи. Адже танення льоду відкриває нові морські шляхи.

З огляду на безпеку життєво важливих підводних кабелів та трубопроводів буде створено "центр морської безпеки". Його мета - обмін інформацією між членами ЄС та партнерами з різних джерел.

Першим кроком за стратегією буде також створення арктичного кабельного центру для:

моніторингу,

захисту,

допомоги у ремонті кабелів.

ЄС також буде пильно стежити за Арктикою у межах планів розширення своєї мережі супутникового спостереження. Адже це місце, де зіштовхуються тектонічні плити геополітики, каже президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Коли ми бачимо, що суверенітет, територіальна цілісність та правила, які забезпечували стабільність у регіоні, більше не можна вважати самозрозумілими, ми мусимо діяти", - уточнила вона.

Цей новий документ - перше оновлення арктичної стратегії ЄС з 2021 року та останнє у серії заходів ЄС, спрямованих на цей регіон.