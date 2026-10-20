Центр морской безопасности и не только: ЕС обновил арктическую стратегию

ЕС представил арктическую стратегию

Арктика вызывает все больший интерес в США, России, Китае и странах Европы. Ведь таяние льда открывает новые морские пути.

В целях безопасности жизненно важных подводных кабелей и трубопроводов будет создан "центр морской безопасности". Его цель - обмен информацией между членами ЕС и партнерами из разных источников.

Первым шагом в стратегии будет также создание арктического кабельного центра для:

мониторинга,

защиты,

помощи в ремонте кабелей.

ЕС также будет внимательно следить за Арктикой в рамках планов расширения своей сети спутникового наблюдения. Это место, где сталкиваются тектонические плиты геополитики, говорит президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"Когда мы видим, что суверенитет, территориальная целостность и правила, которые обеспечивали стабильность в регионе, больше нельзя считать самопонятными, мы должны действовать", - уточнила она.

Этот новый документ - первое обновление арктической стратегии ЕС с 2021 года и последнее в серии мер ЕС, направленных на этот регион.