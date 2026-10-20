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Центр морской безопасности и не только: ЕС обновил арктическую стратегию

19:10 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (Getty Images)

20 октября Европейский Союз представил новую стратегию по Арктике. Это усилит безопасность в стратегическом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на стратегию ЕС по Арктике на сайте Еврокомиссии.

ЕС представил арктическую стратегию

Арктика вызывает все больший интерес в США, России, Китае и странах Европы. Ведь таяние льда открывает новые морские пути.

В целях безопасности жизненно важных подводных кабелей и трубопроводов будет создан "центр морской безопасности". Его цель - обмен информацией между членами ЕС и партнерами из разных источников.

Первым шагом в стратегии будет также создание арктического кабельного центра для:

  • мониторинга,
  • защиты,
  • помощи в ремонте кабелей.

ЕС также будет внимательно следить за Арктикой в рамках планов расширения своей сети спутникового наблюдения. Это место, где сталкиваются тектонические плиты геополитики, говорит президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"Когда мы видим, что суверенитет, территориальная целостность и правила, которые обеспечивали стабильность в регионе, больше нельзя считать самопонятными, мы должны действовать", - уточнила она.

Этот новый документ - первое обновление арктической стратегии ЕС с 2021 года и последнее в серии мер ЕС, направленных на этот регион.

Ранее РБК-Украина писало, что Вооруженные силы Дании приступили к испытаниям разведывательных дронов MQ-9B в своем воздушном пространстве с целью мониторинга российских военных кораблей в Арктике.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что соглашение по Гренландии, которое заключили США, Дания и непосредственно остров, направлено на долгосрочную защиту Арктики от Китая и России.

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