Данія почала слідкувати за діями флоту РФ за допомогою нових дронів (фото)
Збройні сили Данії розпочали випробування розвідувальних безпілотників MQ-9B у своєму повітряному просторі з метою моніторингу російських військових кораблів в Арктиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.
Під час перших тестових польотів військові відпрацьовували спільні дії з Повітряними силами Німеччини. Німецька сторона, зі свого боку, залучила власний безпілотник для польотів уздовж узбережжя Ютландії.
Данія закупила чотири безпілотні комплекси MQ-9B SeaGuardian на загальну суму близько 600 млн доларів. Очікується, що вони будуть поставлені на озброєння у 2028 році. Основною базою для нових БпЛА стане авіабаза в Ольборзі.
Наразі там створюють необхідну інфраструктуру та формують штат, який налічуватиме близько 100 військовослужбовців і фахівців.
Придбання безпілотників великої дальності для Арктики тісно пов’язане з погрозами та критикою з боку президента США Дональда Трампа щодо неспроможності Данії забезпечити належну безпеку в Гренландії. Окрім Данії, безпілотники MQ-9B придбали Велика Британія, Бельгія, Польща, Німеччина та Канада.
Нагадаємо, раніше підрозділи Сил оборони України у межах спільної операції уразили військово-морську базу у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Під атаку потрапили два фрегати проєкту 11356: "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен". Також вражено малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М" та сторожовий корабель проєкту 22160 "Василь Биков".
За словами президента України Володимира Зеленського, операцію провели на відстані понад 300 км від лінії фронту. Під час атаки використали реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи.