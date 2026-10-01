Данія почала слідкувати за діями флоту РФ за допомогою нових дронів (фото)

Збройні сили Данії розпочали випробування розвідувальних безпілотників MQ-9B у своєму повітряному просторі з метою моніторингу російських військових кораблів в Арктиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2 .

Під час перших тестових польотів військові відпрацьовували спільні дії з Повітряними силами Німеччини. Німецька сторона, зі свого боку, залучила власний безпілотник для польотів уздовж узбережжя Ютландії.

Данія закупила чотири безпілотні комплекси MQ-9B SeaGuardian на загальну суму близько 600 млн доларів. Очікується, що вони будуть поставлені на озброєння у 2028 році. Основною базою для нових БпЛА стане авіабаза в Ольборзі.

Наразі там створюють необхідну інфраструктуру та формують штат, який налічуватиме близько 100 військовослужбовців і фахівців.

Придбання безпілотників великої дальності для Арктики тісно пов’язане з погрозами та критикою з боку президента США Дональда Трампа щодо неспроможності Данії забезпечити належну безпеку в Гренландії. Окрім Данії, безпілотники MQ-9B придбали Велика Британія, Бельгія, Польща, Німеччина та Канада.