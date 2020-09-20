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Центр Минска перекрыли, территорию оцепили силовики со спецтехникой

Минск, Воскресенье 20 сентября 2020 12:05
Центр Минска перекрыли, территорию оцепили силовики со спецтехникой
Фото: автозаки в Минске (tut.by)
Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 20 сентября, центр Минска перекрыли, а территорию оцепили силовики со спецтехникой. В городе сегодня ожидается массовая акция протеста, которую оппозиция обычно проводит по воскресеньям.

Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, колонна в сопровождении ГАИ выехала из микрорайона Уручье, где базируется спецназ внутренних войск МВД.

"Подходы к площади Независимости в настоящий момент закрыты металлическими ограждениями, на площади находятся сотрудники милиции, а также бойцы ОМОНа со щитами и дубинками. Центральные проспекты и улицы города пока остаются открытыми для движения автотранспорта", - говорится в сообщении.

Напомним, днем ранее в городе прошел очередной женский марш в знак протеста против действующей власти. В итоге силовики задержали около 400 человек.

Отметим, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов еженедельно выходить на акции протеста против действующей власти.

Как писало РБК-Украина, ранее Совет ООН по правам человека принял резолюцию по ситуации в Беларуси.

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