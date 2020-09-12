Глава ЦИК Беларуси "понятия не имеет", когда будет инаугурация Лукашенко

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина заявила, что не знает, когда состоится инаугурация президента Александра Лукашенко. Он, по официальным данным, одержал победу на выборах 9 августа с более 80% голосов.

Об этом пишет издание Naviny.by.

Она заявила, что не располагает информацией о дате инаугурации.

"Нет, я понятия не имею", - сказала Ермошина.

Она также пояснила, что председатель ЦИК проводит церемонию инаугурации, но как приглашенное лицо, а организацией занимается Администрация президента. .

"До 9 октября, в двухмесячный срок после проведения выборов должна быть назначена", - отметила Ермошина.

Ранее Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Беларуси назвал оппозиционерку Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны.

В то же время Лукашенко заявил, что не планирует бросать или отдавать власть.