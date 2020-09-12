Глава ЦИК Беларуси "понятия не имеет", когда будет инаугурация Лукашенко

Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина заявила, что не знает, когда состоится инаугурация президента Александра Лукашенко. Он, по официальным данным, одержал победу на выборах 9 августа с более 80% голосов.
Об этом пишет издание Naviny.by.
Она заявила, что не располагает информацией о дате инаугурации.
"Нет, я понятия не имею", - сказала Ермошина.
Она также пояснила, что председатель ЦИК проводит церемонию инаугурации, но как приглашенное лицо, а организацией занимается Администрация президента. .
"До 9 октября, в двухмесячный срок после проведения выборов должна быть назначена", - отметила Ермошина.
Ранее Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Беларуси назвал оппозиционерку Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны.
В то же время Лукашенко заявил, что не планирует бросать или отдавать власть.