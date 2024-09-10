Центр Києва завтра можуть перекрити для транспорту: у чому причина

Саміт Кримської платформи

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський анонсував саміт Кримської платформи. Він пройде у середу, 11 вересня, у Києві.

Минулий саміт Кримської платформи відбувся у Чехії 23 жовтня 2023 року. В ньому взяли участь майже 70 парламентів і парламентських асамблей, які представляють п'ять континентів.

Саміт Кримської платформи - це міжнародний захід, ініційований Україною. Метою саміту є консолідація зусиль міжнародної спільноти для деокупації Криму, відновлення територіальної цілісності України та посилення тиску на Росію.

На саміті обговорюють правові, економічні, політичні та гуманітарні шляхи повернення Криму під український контроль.

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