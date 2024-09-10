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Центр Киева завтра могут перекрыть для транспорта: в чем причина

Фото: центр Киева могут перекрыть для транспорта 11 сентября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В центре Киева завтра, 11 сентября, будут действовать временные ограничения дорожного движения. Причина - проведение в столице саммита Крымской платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления государственной охраны Украины.

"11 сентября, в связи с проведением саммита Крымской платформы, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города, а также Печерском и Шевченковском районах", - говорится в сообщении.

Киевлян и гостей столицы просят учесть эту информацию во время перемещения по городу.

 

Саммит Крымской платформы

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский анонсировал саммит Крымской платформы. Он состоится в среду, 11 сентября, в Киеве.

Прошлый саммит Крымской платформы прошел в Чехии 23 октября 2023 года. В нем приняли участие около 70 парламентов и парламентских ассамблей, представляющих пять континентов.

Саммит Крымской платформы - это международное мероприятие, инициированное Украиной. Целью саммита является консолидация усилий международного сообщества по деоккупации Крыма, восстановление территориальной целостности Украины и усиление давления на Россию.

На саммите обсуждается правовые, экономические, политические и гуманитарные пути возвращения Крыма под украинский контроль.

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