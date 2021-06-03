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Центр Киева в субботу частично перекроют, возможны изменения для транспорта

Автор: РБК-Украина

В субботу, 5 июня, в Киеве на Софийской площади состоится гранд-концерт "Звезды мировой оперы". В связи с этим в центре Киева будет ограничено движение автотранспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В частности, движение транспорта будет ограничено вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Малой Житомирской). Также будет перекрыто движение автотранспорта на улице Владимирской (от перекрестка с улицей Рейтарской до перекрестка с улицей Большой Житомирской).

В КГГА отметили, что возможны изменения движение общественного транспорта. Однако об этом будет сообщено дополнительно.

Напомним, в Киеве до 31 июля будет ограничено движение на Владимирском спуске. На данном участке дороги начинается текущий ремонт покрытия из брусчатки.

Кроме того, в Киеве на улице Льва Толстого частично перекрыли движение транспорта. Ограничения будут действовать до 27 июня.

Добавим, что в Киеве со 2 июня закрыто движение скоростного трамвая на Борщаговку.

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Новости Украины ограничение движенияКиев