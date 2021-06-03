Центр Киева в субботу частично перекроют, возможны изменения для транспорта

В субботу, 5 июня, в Киеве на Софийской площади состоится гранд-концерт "Звезды мировой оперы". В связи с этим в центре Киева будет ограничено движение автотранспорта.

В частности, движение транспорта будет ограничено вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Малой Житомирской). Также будет перекрыто движение автотранспорта на улице Владимирской (от перекрестка с улицей Рейтарской до перекрестка с улицей Большой Житомирской).

В КГГА отметили, что возможны изменения движение общественного транспорта. Однако об этом будет сообщено дополнительно.