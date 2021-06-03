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Центр Києва в суботу частково перекриють, можливі зміни для транспорту

Автор: РБК-Україна

У суботу, 5 червня, в Києві на Софійській площі відбудеться гранд-концерт "зірки світової опери". У зв'язку з цим в центрі Києва буде обмежено рух автотранспорту.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зокрема, рух транспорту буде обмежено вздовж Володимирського проїзду (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вулицею Малою Житомирською). Також буде перекрито рух автотранспорту на вулиці Володимирській (від перехрестя з вулицею Рейтарською до перехрестя з вулицею Великою Житомирською).

У КМДА зазначили, що можливі зміни рух громадського транспорту. Однак про це буде повідомлено додатково.

Нагадавши, у Києві до 31 липня буде обмежено рух на Володимирському узвозі. На даній ділянці дороги починається поточний ремонт покриття з бруківки.

Крім того, в Києві на вулиці Льва Толстого частково перекрили рух транспорту. Обмеження діятимуть до 27 червня.

Додамо, що у Києві з 2 червня закрито рух швидкісного трамвая на Борщагівку.

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