Центр Києва в суботу частково перекриють, можливі зміни для транспорту

У суботу, 5 червня, в Києві на Софійській площі відбудеться гранд-концерт "зірки світової опери". У зв'язку з цим в центрі Києва буде обмежено рух автотранспорту.
Зокрема, рух транспорту буде обмежено вздовж Володимирського проїзду (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вулицею Малою Житомирською). Також буде перекрито рух автотранспорту на вулиці Володимирській (від перехрестя з вулицею Рейтарською до перехрестя з вулицею Великою Житомирською).
У КМДА зазначили, що можливі зміни рух громадського транспорту. Однак про це буде повідомлено додатково.
Нагадавши, у Києві до 31 липня буде обмежено рух на Володимирському узвозі. На даній ділянці дороги починається поточний ремонт покриття з бруківки.
Крім того, в Києві на вулиці Льва Толстого частково перекрили рух транспорту. Обмеження діятимуть до 27 червня.
Додамо, що у Києві з 2 червня закрито рух швидкісного трамвая на Борщагівку.