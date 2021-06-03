ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Центр Киева в субботу частично перекроют, возможны изменения для транспорта

Новина українською →
Четверг 03 июня 2021 15:19
Центр Киева в субботу частично перекроют, возможны изменения для транспорта Фото: Центр Киева в субботу частично перекроют (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В субботу, 5 июня, в Киеве на Софийской площади состоится гранд-концерт "Звезды мировой оперы". В связи с этим в центре Киева будет ограничено движение автотранспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В частности, движение транспорта будет ограничено вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Малой Житомирской). Также будет перекрыто движение автотранспорта на улице Владимирской (от перекрестка с улицей Рейтарской до перекрестка с улицей Большой Житомирской).

В КГГА отметили, что возможны изменения движение общественного транспорта. Однако об этом будет сообщено дополнительно.

Напомним, в Киеве до 31 июля будет ограничено движение на Владимирском спуске. На данном участке дороги начинается текущий ремонт покрытия из брусчатки.

Кроме того, в Киеве на улице Льва Толстого частично перекрыли движение транспорта. Ограничения будут действовать до 27 июня.

Добавим, что в Киеве со 2 июня закрыто движение скоростного трамвая на Борщаговку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество ограничение движения Киев
NEWS
ЕС на следующей неделе введет санкции из-за посадки "самолета Протасевича" в Минске
ЕС на следующей неделе введет санкции из-за посадки "самолета Протасевича" в Минске
DAILY
Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях