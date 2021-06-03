Центр Києва в суботу частково перекриють, можливі зміни для транспорту

У суботу, 5 червня, в Києві на Софійській площі відбудеться гранд-концерт "зірки світової опери". У зв'язку з цим в центрі Києва буде обмежено рух автотранспорту.

Зокрема, рух транспорту буде обмежено вздовж Володимирського проїзду (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вулицею Малою Житомирською). Також буде перекрито рух автотранспорту на вулиці Володимирській (від перехрестя з вулицею Рейтарською до перехрестя з вулицею Великою Житомирською).

У КМДА зазначили, що можливі зміни рух громадського транспорту. Однак про це буде повідомлено додатково.