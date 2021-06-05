Центр Киева сегодня перекроют: как будет работать транспорт

Сегодня, 5 июня, в Киеве состоится "Всеукраинский велодень" и концерт "Звезды мировой оперы". Из-за этих массовых мероприятий внесены изменения в работу наземного транспорта.
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
"Всеукраинский велодень в Киеве" будет проходить сегодня с 09:00 до 18:00. Велосипедный заезд будет пролегать по маршруту: Софийская площадь - ул. Владимирская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Крещатик-Владимирский спуск - Почтовая площадь - ул. Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - ул. Набережно-Рыбальская - Северный мост - ул. Трухановская - парк "Муромец".
5 июня с 19:30 до 21:30 на Софийской площади будет проходить open-air гранд-концерт "звезды мировой оперы", который внесет коррективы в работу транспорта в вечернее время.
Напомним, в Киеве до 31 июля будет ограничено движение на Владимирском спуске. На данном участке дороги начинается текущий ремонт покрытия из брусчатки.
Кроме того, в Киеве на улице Льва Толстого частично перекрыли движение транспорта. Ограничения будут действовать до 27 июня.
Добавим, что в Киеве со 2 июня закрыто движение скоростного трамвая на Борщаговку.