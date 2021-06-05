Центр Киева сегодня перекроют: как будет работать транспорт

Сегодня, 5 июня, в Киеве состоится "Всеукраинский велодень" и концерт "Звезды мировой оперы". Из-за этих массовых мероприятий внесены изменения в работу наземного транспорта .

"Всеукраинский велодень в Киеве" будет проходить сегодня с 09:00 до 18:00. Велосипедный заезд будет пролегать по маршруту: Софийская площадь - ул. Владимирская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Крещатик-Владимирский спуск - Почтовая площадь - ул. Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - ул. Набережно-Рыбальская - Северный мост - ул. Трухановская - парк "Муромец".

Как будут курсировать автобусы и троллейбусы 5 июня с 9:30 до 13:30:

троллейбусы маршрута № 6 от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусы маршрутов №№ 16, 18 от ул. Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы маршрутов №№ 29, 31, 47 от ст. м. "Дарница" до ул. Милославской;

троллейбусы маршрута № 30 от ул. Кадетская роща до ст. м. "Почайна";

автобусы маршрутов №№ 24, 62 от Национального музея истории Украины во II мировой войне и Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского;

автобусы маршрута № 114 от ул. Милославской до ул. Набережно-Крещатицкой по действующему маршруту, далее - ул. Почайнинская - ул. Ильинская - ул. Волошская - ул. Григория Сковороды - ул. Межигорская - ул. Новоконстантиновская - просп. Степана Бандеры-Северный мост, далее - по действующему маршруту;

Как будут ездить маршрутки:

№ 429 от ул. Тулузы до бульв. Т. Шевченко (до ул. Пушкинской);

№ 433 от просп. Леся Курбаса к бульв. Т. Шевченко (до ул. Пушкинской).

5 июня с 19:30 до 21:30 на Софийской площади будет проходить open-air гранд-концерт "звезды мировой оперы", который внесет коррективы в работу транспорта в вечернее время.

Движение троллейбусов вечером будет организовано таким образом: