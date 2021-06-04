Киевлян предупредили об изменении движения транспорта в субботу: схемы объезда

Завтра, 5 июня, из-за массовых мероприятий в нескольких районах Киева произойдут изменения в работе наземного общественного транспорта. Завтра в столице состоится "Всеукраинский велодень" и концерт "Звезды мировой оперы".

С 09:00 до 18:00 в Киеве будет проходить "Всеукраинский велодень в Киеве". Велосипедный заезд будет пролегать по маршруту: Софийская площадь - ул. Владимирская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Крещатик-Владимирский спуск - Почтовая площадь - ул. Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост -у л. Набережно-Рыбальская - Северный мост - ул.Трухановская - парк "Муромец".

С 09:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 13:30 ч) движение троллейбусов и автобусов в обычном режиме движения будет организовано:

троллейбусы маршрута № 6 от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусы маршрутов №№ 16, 18 соответственно от ул. Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы маршрутов №№ 29, 31, 47 от ст. м. "Дарница" до ул. Милославской;

троллейбусы маршрута № 30 от ул. Кадетская роща до ст. м. "Почайна";

автобусы маршрутов №№ 24, 62 от Национального музея истории Украины во II мировой войне и Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского;

автобусы маршрута № 114 от ул. Милославской до ул. Набережно-Крещатицкой по действующему маршруту, далее - ул. Почайнинская-ул. Ильинская - ул. Волошская - ул. Григория Сковороды - ул. Межигорская - ул. Новоконстантиновская - просп. Степана Бандеры - Северный мост, далее - по действующему маршруту;

Движение автобусов в режиме маршрутного такси:

№ 429 от ул. Тулузы до бульв. Т. Шевченко (до ул. Пушкинской);

№ 433 от просп. Леся Курбаса к бульв. Т. Шевченко (до ул. Пушкинской).

Также в этот день с 19:30 до 21:30 ч на Софийской площади будет проходить open-air гранд-концерт "звезды мировой оперы".

Движение троллейбусов будет организовано: