Центр Киева сегодня перекроют: как будет работать транспорт
Сегодня, 5 июня, в Киеве состоится "Всеукраинский велодень" и концерт "Звезды мировой оперы". Из-за этих массовых мероприятий внесены изменения в работу наземного транспорта.
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
"Всеукраинский велодень в Киеве" будет проходить сегодня с 09:00 до 18:00. Велосипедный заезд будет пролегать по маршруту: Софийская площадь - ул. Владимирская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Крещатик-Владимирский спуск - Почтовая площадь - ул. Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - ул. Набережно-Рыбальская - Северный мост - ул. Трухановская - парк "Муромец".
Как будут курсировать автобусы и троллейбусы 5 июня с 9:30 до 13:30:
- троллейбусы маршрута № 6 от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";
- троллейбусы маршрутов №№ 16, 18 от ул. Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
- троллейбусы маршрутов №№ 29, 31, 47 от ст. м. "Дарница" до ул. Милославской;
- троллейбусы маршрута № 30 от ул. Кадетская роща до ст. м. "Почайна";
- автобусы маршрутов №№ 24, 62 от Национального музея истории Украины во II мировой войне и Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского;
- автобусы маршрута № 114 от ул. Милославской до ул. Набережно-Крещатицкой по действующему маршруту, далее - ул. Почайнинская - ул. Ильинская - ул. Волошская - ул. Григория Сковороды - ул. Межигорская - ул. Новоконстантиновская - просп. Степана Бандеры-Северный мост, далее - по действующему маршруту;
Как будут ездить маршрутки:
- № 429 от ул. Тулузы до бульв. Т. Шевченко (до ул. Пушкинской);
- № 433 от просп. Леся Курбаса к бульв. Т. Шевченко (до ул. Пушкинской).
5 июня с 19:30 до 21:30 на Софийской площади будет проходить open-air гранд-концерт "звезды мировой оперы", который внесет коррективы в работу транспорта в вечернее время.
Движение троллейбусов вечером будет организовано таким образом:
- троллейбусы маршрута № 6 от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";
- троллейбусы маршрутов №№ 16, 18 от ул. Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Напомним, в Киеве до 31 июля будет ограничено движение на Владимирском спуске. На данном участке дороги начинается текущий ремонт покрытия из брусчатки.
Кроме того, в Киеве на улице Льва Толстого частично перекрыли движение транспорта. Ограничения будут действовать до 27 июня.
Добавим, что в Киеве со 2 июня закрыто движение скоростного трамвая на Борщаговку.