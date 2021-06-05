Центр Києва сьогодні перекриють: як працюватиме транспорт
Сьогодні, 5 червня, в Києві відбудеться "Всеукраїнський велодень" та концерт "Зірки світової опери". Через ці масові заходи внесли зміни в роботу наземного транспорту.
Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.
"Всеукраїнський велодень в Києві" проходитиме сьогодні із 09:00 до 18:00. Велосипедний заїзд пролягатиме за маршрутом: Софійська площа - вул. Володимирська - вул. Богдана Хмельницького - вул. Хрещатик - Володимирський узвіз - Поштова площа - вул. Набережно-Хрещатицька - Гаванський міст - вул. Набережно-Рибальська - Північний міст - вул. Труханівська - парк "Муромець".
Як курсуватимуть автобуси і тролейбуси 5 червня з 9:30 до 13:30:
- тролейбуси маршруту № 6 від Мінського масиву до ст.м. "Лук’янівська";
- тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 від вул. Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
- тролейбуси маршрутів №№ 29, 31, 47 від ст.м. "Дарниця" до вул. Милославської;
- тролейбуси маршруту № 30 від вул. Кадетський гай до ст.м. "Почайна";
- автобуси маршрутів №№ 24, 62 від Національного музею історії України в II світовій війні та Ботанічного саду до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського;
- автобуси маршруту № 114 від вул. Милославської до вул. Набережно-Хрещатицької за діючим маршрутом, далі - вул. Почайнинська - вул. Іллінська - вул. Волоська - вул. Григорія Сковороди - вул. Межигірська - вул. Новокостянтинівська - просп. Степана Бандери - Північний міст, далі - за діючим маршрутом;
Як їздитимуть маршрутки:
- № 429 від вул. Тулузи до бульв. Т. Шевченка (до вул. Пушкінської);
- № 433 від просп. Леся Курбаса до бульв. Т. Шевченка (до вул. Пушкінської).
5 червня з 19:30 до 21:30 год на Софійській площі проходитиме open-air гранд-концерт "Зірки світової опери", який внесе корективи у роботу транспорту у вечірній час.
Рух тролейбусів ввечері буде організовано таким чином:
- тролейбуси маршруту № 6 від Мінського масиву до ст.м. "Лук’янівська";
- тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вул. Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
Нагадаємо, у Києві до 31 липня буде обмежено рух на Володимирському узвозі. На даній ділянці дороги починається поточний ремонт покриття з бруківки.
Крім того, в Києві на вулиці Льва Толстого частково перекрили рух транспорту. Обмеження діятимуть до 27 червня.
Додамо, що у Києві з 2 червня закрито рух швидкісного трамвая на Борщагівку.