Центр Києва сьогодні перекриють: як працюватиме транспорт

Сьогодні, 5 червня, в Києві відбудеться "Всеукраїнський велодень" та концерт "Зірки світової опери". Через ці масові заходи внесли зміни в роботу наземного транспорту .

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

5 червня з 19:30 до 21:30 год на Софійській площі проходитиме open-air гранд-концерт "Зірки світової опери", який внесе корективи у роботу транспорту у вечірній час.

"Всеукраїнський велодень в Києві" проходитиме сьогодні із 09:00 до 18:00. Велосипедний заїзд пролягатиме за маршрутом: Софійська площа - вул. Володимирська - вул. Богдана Хмельницького - вул. Хрещатик - Володимирський узвіз - Поштова площа - вул. Набережно-Хрещатицька - Гаванський міст - вул. Набережно-Рибальська - Північний міст - вул. Труханівська - парк "Муромець".

Нагадаємо, у Києві до 31 липня буде обмежено рух на Володимирському узвозі. На даній ділянці дороги починається поточний ремонт покриття з бруківки.

Крім того, в Києві на вулиці Льва Толстого частково перекрили рух транспорту. Обмеження діятимуть до 27 червня.

Додамо, що у Києві з 2 червня закрито рух швидкісного трамвая на Борщагівку.