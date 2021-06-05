ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Центр Києва сьогодні перекриють: як працюватиме транспорт

Новость на русском →
Київ, Субота 05 червня 2021 07:00
Центр Києва сьогодні перекриють: як працюватиме транспорт Фото: в роботу громадського транспорту внесли зміни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Сьогодні, 5 червня, в Києві відбудеться "Всеукраїнський велодень" та концерт "Зірки світової опери". Через ці масові заходи внесли зміни в роботу наземного транспорту.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

"Всеукраїнський велодень в Києві" проходитиме сьогодні із 09:00 до 18:00. Велосипедний заїзд пролягатиме за маршрутом: Софійська площа - вул. Володимирська - вул. Богдана Хмельницького - вул. Хрещатик - Володимирський узвіз - Поштова площа - вул. Набережно-Хрещатицька - Гаванський міст - вул. Набережно-Рибальська - Північний міст - вул. Труханівська - парк "Муромець".

Як курсуватимуть автобуси і тролейбуси 5 червня з 9:30 до 13:30:

  • тролейбуси маршруту № 6 від Мінського масиву до ст.м. "Лук’янівська";
  • тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 від вул. Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
  • тролейбуси маршрутів №№ 29, 31, 47 від ст.м. "Дарниця" до вул. Милославської;
  • тролейбуси маршруту № 30 від вул. Кадетський гай до ст.м. "Почайна";
  • автобуси маршрутів №№ 24, 62 від Національного музею історії України в II світовій війні та Ботанічного саду до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського;
  • автобуси маршруту № 114 від вул. Милославської до вул. Набережно-Хрещатицької за діючим маршрутом, далі - вул. Почайнинська - вул. Іллінська - вул. Волоська - вул. Григорія Сковороди - вул. Межигірська - вул. Новокостянтинівська - просп. Степана Бандери - Північний міст, далі - за діючим маршрутом;

Як їздитимуть маршрутки:

  • № 429 від вул. Тулузи до бульв. Т. Шевченка (до вул. Пушкінської);
  • № 433 від просп. Леся Курбаса до бульв. Т. Шевченка (до вул. Пушкінської).

5 червня з 19:30 до 21:30 год на Софійській площі проходитиме open-air гранд-концерт "Зірки світової опери", який внесе корективи у роботу транспорту у вечірній час.

Рух тролейбусів ввечері буде організовано таким чином:

  • тролейбуси маршруту № 6 від Мінського масиву до ст.м. "Лук’янівська";
  • тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вул. Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Нагадаємо, у Києві до 31 липня буде обмежено рух на Володимирському узвозі. На даній ділянці дороги починається поточний ремонт покриття з бруківки.

Крім того, в Києві на вулиці Льва Толстого частково перекрили рух транспорту. Обмеження діятимуть до 27 червня.

Додамо, що у Києві з 2 червня закрито рух швидкісного трамвая на Борщагівку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київ
NEWS
Лобізм та посилення АМКУ: Мін'юст розповів про майбутні законопроекти щодо деолігархізації
Лобізм та посилення АМКУ: Мін'юст розповів про майбутні законопроекти щодо деолігархізації
DAILY
Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари