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Центр Киева перекрыли из-за пробега

Новости » Общество    06.04.2019 - 08:00
Центр Киева перекрыли из-за пробега
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подол и набережную до Северного моста перекрыли до 7 апреля

Подол и набережную до Северного моста перекрыли с 6 до 7 апреля в связи с пробегом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Сообщается, что 6-7 апреля в Киеве перекрыли улицы из-за 9-го Киевского международного полумарафон, а также Чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) по полумарафону 2019.

7 апреля с 08:00 до 14:40 перекроют:

  • на 21 км: Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - улица Игоревская - улица Набережно-Крещатицкая - Набережное шоссе - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская - Северный мост (реверсивное движение в полосе встречного транспорта) - улица Трухановская - Парковый мост - Набережное шоссе - улица Набережно-Крещатицкая - улица Игоревская - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь;
  • на 10 км: Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - эстакада с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкую - улица Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская - Гаванский мост - улица Набережно-Крещатицкая - улица Игоревская - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь.

Кроме того, в связи с монтажом конструкций и оборудования, с 5:00 6 апреля до 22:00 7 апреля движение транспорта перекроют на Контрактовой площади и прилегающих улицах.

Напомним, в Киеве 6 апреля от ул. Дарвина до Бессарабской площади будет частично ограничено движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ. 

В Киеве с 5 по 8 апреля частично ограничат движение транспорта по мосту имени Патона. В частности, с 12:00 5 апреля до 22:00 8 апреля будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении бульвара Дружбы Народов.

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