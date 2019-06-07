Центр Киева перекроют на выходные

В центре Киева в связи с проведением "Дня франкофонии" запретят движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, запрет на передвижение всех видов транспорта введут с 19:00 8 июня до 23:59 9 июня на улице Костельной - от пересечения с улицой Михайловской до пересечения с улицей Трехсвятительской.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 7 по 10 июня в связи с ремонтными работами частично ограничат движение на Одесской площади в правой полосе движения с улицы Академика Заболотного до Кольцевой дороги.

Напомним, в Киеве с 14:00 6 июня до 06:00 12 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части на мосту через реку Десенка будет частично ограничено движение транспорта.

Также в центре Киева 8 июня частично ограничат движение транспорта связи с проведением мероприятия по случаю Всеукраинского дня семьи и Международного дня защиты детей.

Кроме того, в Киеве с 10:00 до 22:00 ограничили движение на улицах столицы для грузовиков общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Ограничения вводятся в связи с повышением температуры воздуха более +28 градусов.