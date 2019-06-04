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В Киеве из-за жары ограничат движение для грузовиков

Новости » Общество    04.06.2019 - 15:30
В Киеве из-за жары ограничат движение для грузовиков
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ограничения будут действовать с 10:00 до 22:00

В Киеве ограничили движение для грузовиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА). 

Как сообщается, с 10:00 до 22:00 вводится ограничение движения на улицах столицы для грузовиков общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Ограничения вводятся в связи с повышением температуры воздуха более +28 градусов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине с 1 июня ввели сезонные ограничения на передвижение большегрузного транспорта. Однако, ограничение не распространяются на транспортные средства, которые перевозят опасные, скоропортящиеся грузы, животных и птиц, а также осуществляют перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Кроме того,  с 31 мая по 4 июня  в связи с ремонтными работами на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с улицы Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Также с 31 мая до 5 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части на Северном мосту через речку Днепр будет частично ограничено движение транспорта в направлении станции метро "Почайна".

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