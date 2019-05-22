В Киеве 8 июня ограничат движение транспорта

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Ограничения будут действовать 8 июня с 11:00 до 12:15

В центре Киева 8 июня частично ограничат движение транспорта связи с проведением мероприятия по случаю Всеукраинского дня семьи и Международного дня защиты детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Как сообщается, в 11:00 участники мероприятия во главе с главами Церквей и религиозных организаций двинутся по маршруту: бульвар Тараса Шевченко - улица Крещатик - улица Михаила Грушевского - площадь Конституции. В это время, с 11:00 до 12:15, в случае необходимости ограничат движение всех видов транспорта. Колонну будут сопровождать около десяти автомобилей с громкоговорителями. Завершится событие на площади Конституции в 15:00.

Монтаж конструкций и оборудования, необходимого для организации и проведения мероприятия, состоится в парке имени Тараса Шевченко - 7 июня с 18:00 до 09:00 8 июня; на площади Конституции - 8 июня с 08:00 до 11:00.

Демонтаж проведут в парке имени Тараса Шевченко - 8 июня с 11:00 до 18:00; на площади Конституции - 8 июня с 15:00 до 20:00.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Киеве на выходных, 25-26 мая, ограничат движение транспорта в центре города из-за проведения благотворительного мероприятия "Пробег под каштанами". С 08:00 до 15:00 в Киеве перекроют движение транспорта рядом с центральными улицами по маршруту пробега: Майдан Независимости - улица Крещатик - площадь Льва Толстого - улица Большая Васильковская - разворот на улице Деловой - улица Большая Васильковская - площадь Льва Толстого - улица Крещатик - Майдан Независимости.

Кроме того, с 1 июня 2019 года в Украине вводятся сезонные ограничения на движение большегрузного транспорта по большинству автомобильных дорог общего пользования.