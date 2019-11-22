Центр Києва перекриють на час новорічних святкувань

Обмеження почнуть діяти з 14 грудня
Під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі Києва обмежать рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Зазначається, що обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020. Зимові розваги триватимуть на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджій частині Володимирського проїзду навпроти будинку № 5. А з 14 грудня 2019 року до 19 січня 2020-го - на Контрактовій площі.
Під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі столиці обмежать рух міського транспорту низкою центральних вулиць:
Також заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку):
Крім того, будуть внесені зміни в роботу наземного пасажирського транспорту, про що буде повідомлено додатково.
У зв’язку із забороною руху всіх видів транспорту наприкінці грудня - початку січня дозволять проїзд на вулиці Хрещатик щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні.
Раніше повідомлялося, що у Києві частково обмежать рух на Південному мосту у зв'язку з ремонтними роботами. Обмеження діятиме з 21:00 22 листопада по 7:00 23 листопада.