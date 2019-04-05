Центр Киева перекроют из-за пробега

Подол и набережную до Северного моста перекроют 6-7 апреля
Подол и набережную до Северного моста перекроют 6-7 апреля в связи с пробегом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Сообщается, что 6-7 апреля в Киеве перекроют улицы из-за 9-го Киевского международного полумарафон, а также Чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) по полумарафону 2019.
7 апреля с 08:00 до 14:40 перекроют:
Кроме того, в связи с монтажом конструкций и оборудования, с 5:00 6 апреля до 22:00 7 апреля движение транспорта перекроют на Контрактовой площади и прилегающих улицах.
Напомним, в Киеве 6 апреля от ул. Дарвина до Бессарабской площади будет частично ограничено движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ.
В Киеве с 5 по 8 апреля частично ограничат движение транспорта по мосту имени Патона. В частности, с 12:00 5 апреля до 22:00 8 апреля будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении бульвара Дружбы Народов.