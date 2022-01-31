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Центр Киева могут перекрыть из-за приезда Моравецкого, Джонсона и Рютте

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Киев, Понедельник 31 января 2022 22:57
Центр Киева могут перекрыть из-за приезда Моравецкого, Джонсона и Рютте Фото: центр Киева могут перекрыть 1-2 февраля (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Центральную часть Киева и некоторые улицы Дарницкого района могут временно перекрывать 1-2 февраля. Меры связаны с визитами зарубежных делегаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления государственной охраны.

Сообщается, что 1-2 февраля в связи с рабочими визитами главы Совета министров Польши Матеуша Моравецкого, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части Киева, а также на некоторых улицах Дарницкого района.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на этой неделе приедет в Украину, во время визита он проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.

Кроме того, завтра приедет британский премьер Борис Джонсон, визит которого направлен на дипломатическую разрядку ситуации на фоне угрозы вторжения России в Украину.

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