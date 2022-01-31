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Центр Києва можуть перекрити через приїзд Моравецького, Джонсона і Рютте

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Київ, Понеділок 31 січня 2022 22:57
Центр Києва можуть перекрити через приїзд Моравецького, Джонсона і Рютте Фото: центр Києва можуть перекрити 1-2 лютого (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Центральну частину Києва та деякі вулиці Дарницького району можуть тимчасово перекривати 1-2 лютого. Заходи пов'язані з візитами зарубіжних делегацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління державної охорони.

Повідомляється, що 1-2 лютого у зв'язку з робочими візитами голови Ради міністрів Польщі Матеуша Моравецького, прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте і прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині Києва, а також на деяких вулицях Дарницького району.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький цього тижня приїде в Україну, під час візиту він проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і прем'єром Денисом Шмигалем.

Крім того, завтра приїде британський прем'єр Борис Джонсон, візит якого спрямований на дипломатичну розрядку ситуації на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.

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Київ Борис Джонсон
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