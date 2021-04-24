ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Центр Киев завтра перекроют: список улиц

Новина українською → Киев, Суббота 24 апреля 2021 21:32
Центр Киев завтра перекроют: список улиц Фото: завтра перекроют центр Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве завтра перекроют движение на центральных улицах. Движение перекроют по маршруту Евро Марафона.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Движение будет перекрыто с 08:00 до 15:30. Движение ограничат на:

  • улице Саксаганского (от Дворца Спорта),
  • площаде Победы,
  • проспекте Победы (от площади до улицы Академика Янгеля).

На сайте КГГА опубликован ряд маршрутов троллейбусов и автобусов.

Схемы: маршруты транспорта (kyivcity.gov.ua)

Об изменениях в работе маршрутов наземного пассажирского транспорта обещают сообщить дополнительно.

Евро Марафон - международные соревнования, внесенные в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий Украины. В условиях противоэпидемических ограничений разрешается проводить без зрителей.

Напомним, в Киеве частично ограничили движение автомобильного транспорта на мосту Метро до 26 апреля.

Ранее сообщалось, что с 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение. На трассе идет капитальный ремонт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество транспорт движение
NEWS
Эрдоган сделал заявление после признания Байденом геноцида армян
Эрдоган сделал заявление после признания Байденом геноцида армян
DAILY
Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей