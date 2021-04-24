Центр Киев завтра перекроют: список улиц
В Киеве завтра перекроют движение на центральных улицах. Движение перекроют по маршруту Евро Марафона.
Движение будет перекрыто с 08:00 до 15:30. Движение ограничат на:
- улице Саксаганского (от Дворца Спорта),
- площаде Победы,
- проспекте Победы (от площади до улицы Академика Янгеля).
На сайте КГГА опубликован ряд маршрутов троллейбусов и автобусов.
Об изменениях в работе маршрутов наземного пассажирского транспорта обещают сообщить дополнительно.
Евро Марафон - международные соревнования, внесенные в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий Украины. В условиях противоэпидемических ограничений разрешается проводить без зрителей.
Напомним, в Киеве частично ограничили движение автомобильного транспорта на мосту Метро до 26 апреля.
Ранее сообщалось, что с 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение. На трассе идет капитальный ремонт.