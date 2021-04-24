Центр Київ завтра перекриють: список вулиць
Фото: завтра перекриють центр Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві завтра перекриють рух на центральних вулицях. Рух перекриють за маршрутом Євро марафону.
Рух буде перекрито з 08:00 до 15:30. Рух обмежать на:
- вулиці Саксаганського (від Палацу Спорту),
- площі Перемоги,
- проспекті Перемоги (від площі до вулиці Академіка Янгеля).
На сайті КМДА опубліковано ряд маршрутів тролейбусів та автобусів.
Схеми: маршрути транспорту (kyivcity.gov.ua)
Євро Марафон - міжнародні змагання, внесені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих заходів України. В умовах протиепідемічних обмежень дозволяється проводити без глядачів.
Нагадаємо, у Києві частково обмежили рух автомобільного транспорту на мосту Метро до 26 квітня.
Раніше повідомлялося, що з 10 квітня по 30 червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух. На трасі йде капітальний ремонт.