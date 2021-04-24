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Центр Київ завтра перекриють: список вулиць

Новость на русском → Київ, Субота 24 квітня 2021 21:32
Центр Київ завтра перекриють: список вулиць Фото: завтра перекриють центр Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві завтра перекриють рух на центральних вулицях. Рух перекриють за маршрутом Євро марафону.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Рух буде перекрито з 08:00 до 15:30. Рух обмежать на:

  • вулиці Саксаганського (від Палацу Спорту),
  • площі Перемоги,
  • проспекті Перемоги (від площі до вулиці Академіка Янгеля).

На сайті КМДА опубліковано ряд маршрутів тролейбусів та автобусів.

Схеми: маршрути транспорту (kyivcity.gov.ua)

Євро Марафон - міжнародні змагання, внесені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих заходів України. В умовах протиепідемічних обмежень дозволяється проводити без глядачів.

Нагадаємо, у Києві частково обмежили рух автомобільного транспорту на мосту Метро до 26 квітня.

Раніше повідомлялося, що з 10 квітня по 30 червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух. На трасі йде капітальний ремонт.

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