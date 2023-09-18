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Центр Донецька під обстрілом, під ударом "адміністрація" Пушиліна (відео)

Фото: Ілюстративне фото (t me itsdonetsk)
Автор: Дмитро Браславський

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 18 вересня, знову пролунали вибухи. Повідомляється про влучання в адміністрацію так званого глави "ДНР" Дениса Пушиліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Центр Донецька зараз", - йдеться в повідомленні. 

На відео можна побачити дим над будівлею, яку в Telegram-каналах називають "адміністрацією глави "ДНР" Пушиліна.

Фото: Наслідки удару (t.me/itsdonetsk)

Наразі більш детальної інформації про удар по Донецьку не повідомляють. Про наявність жертв і постраждалих також невідомо. 

Російські пропагандисти, які вже побували на місці "прильоту", заявили про нібито "незначні" пошкодження "адміністрації глави ДНР" і опублікували відео. 

Ситуація в Донецьку

Росіяни окупували Донецьк у 2014 році. Останнім часом у місті регулярно повідомляють про вибухи.

Сьогодні у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, після чого над містом здійнявся дим.

Зокрема, 14 вересня у Донецьку повідомляли про "прильоти" а дим здіймався у районі залізничного вокзалу.

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Російська ФедераціяДонецькПушилинВійна в Україні