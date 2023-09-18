Центр Донецка под обстрелом, под ударом "администрация" Пушилина (видео)

"Центр Донецка сейчас", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть дым над зданием, которое в Telegram-каналах называют "администрацией главы "ДНР" Пушилина.

Фото: Последствия удара (t.me/itsdonetsk)

На данный момент более детальной информации об ударе по Донецку не сообщается. О наличии жертв и пострадавших также неизвестно.

Российские пропагандисты, которые уже побывали на месте "прилета", заявили о якобы "незначительных" повреждениях "администрации главы ДНР" и опубликовали видео.

Ситуация в Донецке

Россияне оккупировали Донецк в 2014 году. В последнее время в городе регулярно сообщают о взрывах.

Сегодня во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы, после чего над городом поднялся дым.

В частности, 14 сентября в Донецке сообщали о "прилетах", а дым поднимался в районе железнодорожного вокзала.