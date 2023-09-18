Центр Донецка под обстрелом, под ударом "администрация" Пушилина (видео)

Во временно оккупированном Донецке сегодня, 18 сентября, снова прогремели взрывы. Сообщается о попадании в администрацию так называемого главы "ДНР" Дениса Пушилина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"Центр Донецка сейчас", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть дым над зданием, которое в Telegram-каналах называют "администрацией главы "ДНР" Пушилина.
Фото: Последствия удара (t.me/itsdonetsk)
На данный момент более детальной информации об ударе по Донецку не сообщается. О наличии жертв и пострадавших также неизвестно.
Российские пропагандисты, которые уже побывали на месте "прилета", заявили о якобы "незначительных" повреждениях "администрации главы ДНР" и опубликовали видео.
Россияне оккупировали Донецк в 2014 году. В последнее время в городе регулярно сообщают о взрывах.
Сегодня во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы, после чего над городом поднялся дым.
В частности, 14 сентября в Донецке сообщали о "прилетах", а дым поднимался в районе железнодорожного вокзала.
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