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Центр Донецка под обстрелом, под ударом "администрация" Пушилина (видео)

Фото: Иллюстративное фото (t me itsdonetsk)
Автор: Дмитрий Браславский

Во временно оккупированном Донецке сегодня, 18 сентября, снова прогремели взрывы. Сообщается о попадании в администрацию так называемого главы "ДНР" Дениса Пушилина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Центр Донецка сейчас", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть дым над зданием, которое в Telegram-каналах называют "администрацией главы "ДНР" Пушилина.

Фото: Последствия удара (t.me/itsdonetsk)

На данный момент более детальной информации об ударе по Донецку не сообщается. О наличии жертв и пострадавших также неизвестно.

Российские пропагандисты, которые уже побывали на месте "прилета", заявили о якобы "незначительных" повреждениях "администрации главы ДНР" и  опубликовали видео. 

Ситуация в Донецке

Россияне оккупировали Донецк в 2014 году. В последнее время в городе регулярно сообщают о взрывах.

Сегодня во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы, после чего над городом поднялся дым.

В частности, 14 сентября в Донецке сообщали о "прилетах", а дым поднимался в районе железнодорожного вокзала.

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