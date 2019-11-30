Ценовая конъюнктура для украинских экспортеров улучшилась

В ноябре 2019 года внешнее ценовая среда для украинских экспортеров несколько улучшилось. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка Украины (ноябрь 2019 года).

Как отмечается в обзоре, в ноябре ожидания возможного подписания "первой фазы" торгового соглашения между США и Китаем до конца текущего года позитивно повлияли на мировые товарные и финансовые рынки.

По данным НБУ, цены на сталь постепенно росли вследствие локальных ограничений производства в Китае на фоне относительно стабильного спроса в стране со стороны строительства. Цены на железную руду также повысились. Цены на кукурузу снижались в связи со значительным урожаем в Бразилии и Украине. Однако цены на пшеницу росли в связи с неблагоприятными погодными условиям для посева озимых в США и Европе.

Интерес инвесторов к рисковым активам возрос, чему способствовал прогресс в переговорах между США и Китаем и определенный оптимизм в протоколах ФРС относительно развития экономики США по результатам последнего заседания, говорится в обзоре.

Напомним, по данным НБУ, в октябре 2019 года ситуация на мировых товарных рынках для украинских экспортеров ухудшилась.

Отметим, в апреле Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. По данным прогноза, замедление внешнего спроса и мировой торговли приведет к сдерживанию роста цен на украинский экспорт. В результате мировая ценовая кон'юнктура для украинских экспортеров, выраженная Индексом мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРІ), останется на прогнозном горизонте близкой к текущей.