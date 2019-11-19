Госстат обнародовал рейтинг крупнейших торговых партнеров Украины

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

С начала 2019 года рейтинг возглавляет Китай

Общий товарооборот Украины (экспорт и импорт товаров) за 9 месяцев 2019 года составил 81,284 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По итогам трех кварталов крупнейшим торговым партнером остается Китай - 9,184 млрд долларов и 11,3% от общего объема.

Россия с начала 2019 года находится на втором месте (7,870 млрд долларов и 9,7%), хотя еще по итогам 2018 года была первой.

Далее следуют Германия (6,301 млрд долларов, 7,8%), Польша (5,518 млрд долларов, 6,8%) и Беларусь (3,807 млрд долларов, 4,7%),

Торговля товарами, 9 месяцев 2019 года:

Данные: Госстат

Напомним, по данным Госстата, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январе-сентябре 2019 года составило 4,071 млрд долларов, что тогда как в соответствующем периоде 2018 года 3,825 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, общий объем торговли Украины товарами и услугами в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 11,5% с 107,660 млрд долларов до 120,063 млрд долларов. По данным Госстата, самую большую долю во внешней торговле занимают страны Европейского Союза (41,9%).