Цінова кон'юнктура для українських експортерів покращилася

У листопаді 2019 року зовнішнє цінове середовище для українських експортерів дещо покращилося. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку України (листопад 2019 року).

Як зазначається в огляді, у листопаді очікування можливого підписання "першої фази" торговельної угоди між США та Китаєм до кінця поточного року позитивно вплинуло на світові товарні та фінансові ринки.

За даними НБУ, ціни на сталь поступово зростали внаслідок локальних обмежень виробництва в Китаї на тлі відносно стабільного попиту в країні з боку будівництва. Ціни на залізну руду також підвищилися. Ціни на кукурудзу знижувалися через значні врожаї в Бразилії та Україні. Натомість ціни на пшеницю зростали через несприятливі погодні умови для посіву озимих у США та Європі.

Інтерес інвесторів до ризикових активів збільшився, чому сприяв прогрес у переговорах між США та Китаєм та певний оптимізм у протоколах ФРС щодо розвитку економіки США за результатами останнього засідання, йдеться в огляді.

Нагадаємо, за даними НБУ, у жовтні 2019 року ситуація на світових товарних ринках для українських експортерів погіршилася.

Зазначимо, у квітні Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. За даними прогнозу, уповільнення зовнішнього попиту і світової торгівлі призведе до стримування зростання цін на український експорт. В результаті світова цінова кон'юнктура для українських експортерів, виражена Індексом світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ), залишиться на прогнозному горизонті близькою до поточної.