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Цена на золото поднялась к рекордным показателям с 2013 года

Новости » Экономика     06.01.2020 - 20:24
Цена на золото поднялась к рекордным показателям с 2013 года
Иллюстративное фото (NBU)

Унция золота оценивается в 1,6 тысяч долларов

Цена золота достигла рекордной отметки начиная с 2013 года на фоне обострения ситуации в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что цена за унцию золота подорожала до 1,6 тысяч долларов после того, как Иран заявил, что больше не будет соблюдать обязательства по ядерному соглашению в части обогащения урана.

При этом аналитики отмечают возможный рост цены на золото в дальнейшем.

Ранее РБК-Украина писало, что министр экономики Тимофей Милованов сообщил, что цены на нефть выросли на 2-4% из-за ликвидации Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани. По состоянию на 6 января фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене до 69,95 доллара за баррель.

Напомним, 5 января Иран заявил об отказе от основного обязательства по ядерному соглашению 2015 года в отношении объемов обогащенного урана. Тегеран планирует и в дальнейшем продолжать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), но отныне объемы обогащенного урана будут зависеть от потребностей Тегерана.

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