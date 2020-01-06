ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Цена нефти приблизилась к 70 долларам за баррель

Новости » Энергетика     06.01.2020 - 10:58
Цена нефти приблизилась к 70 долларам за баррель
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

По состоянию на 8:26 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась почти на 2%

Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник, 6 января, утром выросли в цене до 69,95 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Bloomberg.

Издание указывает, что по состоянию на 8:26 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,97%.

Отмечается, что цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 64,15 доллара за баррель, прибавив 1,74%.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов подчеркивал, что цены на нефть выросли на 2-4% из-за ликвидации Соединенными Штатами Америки иранского генерала Касема Сулеймани. Он отмечал, что азиатские рынки ценных бумаг отреагировали падением.

Как писало РБК-Украина ранее, ночью 3 января три ракетные удары были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В ходе обстрела погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.

Позже США заявили о своей причастности к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира иранского спецназа "Кудс" генерала Касима Сулеймани.

Так, глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал "актом международного терроризма" операцию Вооруженных сил США в Багдаде, в ходе которой был убит генерал-майор Касем Сулеймани.

Беларусь договорилась о возобновлении поставок российской нефти Цены на нефть выросли из-за убийства иранского генерала Сулеймани
Новости Украины нефтьцены
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь