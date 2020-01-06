Цена нефти приблизилась к 70 долларам за баррель

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По состоянию на 8:26 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась почти на 2%

Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник, 6 января, утром выросли в цене до 69,95 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Bloomberg.

Издание указывает, что по состоянию на 8:26 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,97%.

Отмечается, что цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 64,15 доллара за баррель, прибавив 1,74%.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов подчеркивал, что цены на нефть выросли на 2-4% из-за ликвидации Соединенными Штатами Америки иранского генерала Касема Сулеймани. Он отмечал, что азиатские рынки ценных бумаг отреагировали падением.

Как писало РБК-Украина ранее, ночью 3 января три ракетные удары были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В ходе обстрела погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.

Позже США заявили о своей причастности к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира иранского спецназа "Кудс" генерала Касима Сулеймани.

Так, глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал "актом международного терроризма" операцию Вооруженных сил США в Багдаде, в ходе которой был убит генерал-майор Касем Сулеймани.