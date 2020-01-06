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Ціна на золото піднялася до рекордних показників з 2013 року

Новини » Економіка     06.01.2020 - 20:24
Ціна на золото піднялася до рекордних показників з 2013 року
Ілюстративне фото (NBU)

Унція золота оцінюється в 1,6 тисяч доларів

Ціна золота досягла рекордної позначки починаючи з 2013 року на тлі загострення ситуації в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що ціна за унцію золота подорожчала до 1,6 тисяч доларів після того, як Іран заявив, що більше не буде дотримуватися зобов'язань по ядерному угоди в частині збагачення урану.

При цьому аналітики відзначають можливе зростання ціни на золото в подальшому.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр економіки Тимофій Милованов повідомив, що ціни на нафту виросли на 2-4% із-за ліквідації Сполученими Штатами іранського генерала Касема Сулеймані. станом на 6 січня ф'ючерси на нафту марки Brent виросли в ціні до 69,95 долара за барель.

Нагадаємо, 5 січня Іран заявив про відмову від основного зобов'язання з ядерного угоди 2015 року щодо обсягів збагаченого урану. Тегеран планує і надалі продовжувати співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), але відтепер обсяги збагаченого урану будуть залежати від потреб Тегерана.

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