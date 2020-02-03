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Цена на Brent упала до минимума за последний год

Новости » Энергетика     03.02.2020 - 21:20
Цена на Brent упала до минимума за последний год
Фото: добыча нефти (OilNow)

Фьючерс на нефть Brent на март на электронных торгах NYMEX подешевел до 50,5 долларов за баррель

За последние 13 месяцев цена на нефть Brent упала до минимума. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в ходе торгов опускалась на 3,4%, до 54,7 долларов за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 2,1% - до 50,5 долларов за баррель.

По информации издания Bloomberg, спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки из-за коронавируса, что составляет 20% от общего объема потребления.

Напомним, Fitch допускает падение цен на нефть ниже 50 долларов из-за коронавируса. Fitch ожидает, что цены на нефть в 2020 году останутся крайне волатильными. Кроме вспышки коронавируса, на цены могут повлиять геополитическая напряженность и экономические настроения.

Как сообщало РБК-Украина, согласно отчету международного рейтингового агентства Moody’s, распространение нового коронавируса из Китая по миру может стать "черным лебедем" для мировой экономики, сравнимым с глобальным кризисом 2008-2009 годов.

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