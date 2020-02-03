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Ціна на Brent впала до мінімуму за останній рік

Новини » Енергетика     03.02.2020 - 21:20
Ціна на Brent впала до мінімуму за останній рік
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ф'ючерс на нафту Brent на березень на електронних торгах NYMEX подешевшав до 50,5 доларів за барель

За останні 13 місяців ціна на нафту Brent впала до мінімуму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures в ході торгів опускалася на 3,4%, до 54,7 долара за барель. Ф'ючерс на нафту BRENT на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася на 2,1% - до 50,5 доларів за барель.

За інформацією видання Bloomberg, попит на нафту в Китаї впав на три мільйони бареля на добу через коронавірус, що становить 20% від загального обсягу споживання.

Нагадаємо, Fitch допускає падіння цін на нафту нижче 50 доларів через коронавірус. Fitch очікує, що ціни на нафту в 2020 році залишаться вкрай волатильними. Крім спалаху коронавіруса, на ціни можуть вплинути геополітична напруженість і економічні настрої.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно зі звітом міжнародного рейтингового агентства Moody's, поширення нового коронавіруса з Китаю по світу може стати "чорним лебедем" для світової економіки, порівнянним з глобальною кризою 2008-2009 років.

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