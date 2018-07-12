Цена нефти Brent упала ниже 75 долларов за баррель

Brent торгуется на отметке 74,88 доллара за баррель

Цена североморской марки нефти Brent сегодня днем, 12 июля 2018 года, упала ниже 75 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 12:30 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 74,88 доллара за баррель. Это на 1,95% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Падение цен на нефть связывают с торговой войной между США и Китаем, которая угрожает мировому экономическому росту.

Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти.

"Королевство готово при необходимости задействовать свои резервные производственные мощности, чтобы отреагировать на любые будущие изменения в уровнях предложения и спроса", - говорилось в заявлении правительства страны, обнародованном на прошлой неделе. Отметим, резервные мощности Саудовской Аравии оценивают в 2 млн баррелей в день.

Заявление Эр-Рияда прозвучало после того, как 30 июня президент США Дональд Трамп заверил, что саудовский король Салман согласился в телефонном разговоре с тем, что цены на нефть сейчас слишком высоки.