Ціна нафти Brent впала нижче 75 доларів за барель

Brent торгується на позначці 74,88 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 12 липня 2018 року, впала нижче 75 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 12:30 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 74,88 долара за барель. Це на 1,95% нижче рівня закриття попередніх торгів. Падіння цін на нафту пов'язують з торговою війною між США і Китаєм, яка загрожує світовому економічному зростанню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти.

"Королівство готове при необхідності задіяти свої резервні виробничі потужності, щоб відреагувати на будь-які майбутні зміни у рівнях пропозиції і попиту", - говорилося в заяві уряду країни, оприлюдненому минулого тижня. Зазначимо, резервні потужності Саудівської Аравії оцінюють в 2 млн барелів на день.

Заява Ер-Ріяду прозвучала після того, як 30 червня президент США Дональд Трамп запевнив, що саудівський король Салман погодився в телефонній розмові з тим, що ціни на нафту зараз дуже високі.