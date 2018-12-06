ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Цена нефти Brent упала ниже 59 долларов за баррель

Новости » Энергетика    06.12.2018 - 12:46
Цена нефти Brent упала ниже 59 долларов за баррель
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 58,76 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 6 декабря 2018 года, опустилась ниже отметки в 59 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 12:35 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 58,76 доллара. Это на 6,48% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, сегодня утром цена нефти Brent торговалась на отметке в 61,26 доллар за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что мониторинговый комитет ОПЕК достиг консенсуса по вопросу сокращения добычи нефти. О конкретных объемах сокращения договоренностей пока нет.

Как писало РБК-Украина, накануне президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК и союзников не сокращать нефтедобычу в 2019 году. Трамп считает, что сокращение добычи спровоцирует повышение цен на нефть по всему миру.

Также сообщалось, что по словам представителя Ирана в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хусейна Каземпура Ардебилитобы, для того, чтобы избежать переизбытка нефти на рынке, ее добычу необходимо будет снизить на 1,4 млн баррелей в сутки.

Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель Цена нефти Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель
Новости Украины Brentнефть
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь