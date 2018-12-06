Цена нефти Brent упала ниже 59 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 58,76 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 6 декабря 2018 года, опустилась ниже отметки в 59 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 12:35 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 58,76 доллара. Это на 6,48% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, сегодня утром цена нефти Brent торговалась на отметке в 61,26 доллар за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что мониторинговый комитет ОПЕК достиг консенсуса по вопросу сокращения добычи нефти. О конкретных объемах сокращения договоренностей пока нет.

Как писало РБК-Украина, накануне президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК и союзников не сокращать нефтедобычу в 2019 году. Трамп считает, что сокращение добычи спровоцирует повышение цен на нефть по всему миру.

Также сообщалось, что по словам представителя Ирана в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хусейна Каземпура Ардебилитобы, для того, чтобы избежать переизбытка нефти на рынке, ее добычу необходимо будет снизить на 1,4 млн баррелей в сутки.