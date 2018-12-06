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Ціна нафти Brent впала нижче 59 доларів за барель

Новини » Енергетика    06.12.2018 - 12:46
Ціна нафти Brent впала нижче 59 доларів за барель
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 58,76 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 6 грудня 2018 року, опустилася нижче позначки в 59 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 12:35 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 58,76 долара. Це на 6,48% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, сьогодні вранці ціна нафти Brent торгувалася на позначці в 61,26 долар за барель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що моніторинговий комітет ОПЕК досяг консенсусу з питання скорочення видобутку нафти. Про конкретні обсяги скорочення домовленостей поки немає.

Як повідомляло РБК-Україна, напередодні президент США Дональд Трамп закликав ОПЕК і союзників не скорочувати нафтовидобуток в 2019 році. Трамп вважає, що скорочення видобутку спровокує підвищення цін на нафту по всьому світу.

Також повідомлялося, що за словами представника Ірану в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Хусейна Каземпура Ардебилитоби, для того, щоб уникнути надлишку нафти на ринку, її видобуток необхідно буде знизити на 1,4 млн барелів на добу.

Ціна нафти Brent опустилася нижче 60 доларів за барель Ціна нафти Brent опустилася нижче 61 долара за барель
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