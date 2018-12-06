Ціна нафти Brent впала нижче 59 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 58,76 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 6 грудня 2018 року, опустилася нижче позначки в 59 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 12:35 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 58,76 долара. Це на 6,48% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, сьогодні вранці ціна нафти Brent торгувалася на позначці в 61,26 долар за барель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що моніторинговий комітет ОПЕК досяг консенсусу з питання скорочення видобутку нафти. Про конкретні обсяги скорочення домовленостей поки немає.

Як повідомляло РБК-Україна, напередодні президент США Дональд Трамп закликав ОПЕК і союзників не скорочувати нафтовидобуток в 2019 році. Трамп вважає, що скорочення видобутку спровокує підвищення цін на нафту по всьому світу.

Також повідомлялося, що за словами представника Ірану в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Хусейна Каземпура Ардебилитоби, для того, щоб уникнути надлишку нафти на ринку, її видобуток необхідно буде знизити на 1,4 млн барелів на добу.