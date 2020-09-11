Цена нефти Brent упала ниже 40 долларов

Цены на нефть, в пятницу, 11 сентября, снижаются второй день под давлением неожиданного увеличения запасов в США. Пандемия коронавируса продолжает подрывать спрос на топливо.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent упала на 0,5%, до 39,88 долларов за баррель к 05:30 по киевскому времени после снижения почти на 2% в четверг, в то время как американская нефть WTI подешевела на 0,4%, до 37,16 долларов за баррель, упав на 2% на предыдущей сессии.

Оба основных ориентира снизились примерно на 6,5% за неделю и нацелены на вторую неделю снижения, так как надежды на устойчивое восстановление спроса на топливо слабеют из-за признаков второй волны коронавируса.

В Соединенных Штатах запасы нефти выросли на прошлой неделе вопреки ожиданиям, поскольку нефтеперерабатывающие заводы медленно возвращались к работе после закрытия производственных площадок из-за штормов в Мексиканском заливе и в других регионах.

"В то время как добыча нефти в США продолжает восстанавливаться после урагана "Лаура", цифры показывают, что нефтеперерабатывающие заводы еще больше снизили финансовые прогнозы за последнюю неделю", - говорится в записке для клиентов ING Economics.

Еще одним медвежьим признаком стало то, что трейдеры снова начали бронировать танкеры для хранения нефти и дизельного топлива.

Увеличение запасов, вероятно, станет предметом обсуждения 17 сентября на заседании группы по мониторингу рынка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников, включая Россию, группы (ОПЕК+). Аналитики говорят, что встреча, скорее всего, будет сосредоточена на соблюдении требований членами, а не на поиске более глубоких сокращений.

Как сообщало РБК-Украина, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогнозные цены на 2022 год и долгосрочные прогнозы цен на нефть марки Brent и WTI.

Отметим, из-за падения цен на нефть, в январе-августе 2020 года импорт топливно-энергетических товаров в Украину упал на 38% до 5,125 млрд долларов.