В Евросоюзе предлагают за 30 лет на 100% сократить выбросы парниковых газов

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В стратегии Еврокомиссии описано восемь сценариев развития событий

Выбросы углекислого газа в странах Европейского союза (ЕС) можно сократить до ноля в течение следующих 30 лет. Об этом говорится в стратегии защиты климата Еврокомиссии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, в стратегии описано восемь сценариев развития событий.

Два сценария предусматривают сокращение выбросов парниковых газов до ноля. Другие сценарии учитывают сокращение выбросов на 80-95%.

"Сокращение выбросов на 100% вполне возможно", - заявил еврокомиссар по вопросам защиты климата Мигель Ариас Каньете.

По его словам, это потребует значительных инвестиций: до 290 миллиардов евро в год. С другой стороны, страны ЕС могли бы сэкономить эти средства на импорте энергоносителей, указал еврокомиссар.

В документе говорится об отказе от использования нефти, угля и природного газа, при сгорании которых выделяется углекислый газ.

Ранее РБК-Украина писало, что государства-участницы Парижской климатической соглашения должны как минимум втрое сократить объемы выбросов углекислого газа (СО2), чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

Напомним, объемы выброса углекислого газа во всем мире в 2017 году увеличились на 1,6% до рекордного уровня, и в текущем году эта тенденция продолжается.