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Цена нефти Brent упала почти на 4%

Новости » Энергетика    18.12.2018 - 11:43
Цена нефти Brent упала почти на 4%
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 57,77 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 18 декабря 2018 года, упала ниже отметки в 58 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 11:31 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 57,77 доллара. Это на 3,88% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Отметим, вчера днем цена за баррель нефти Brent составляла 60,34 доллара. 

Как сообщает Reuters, цены на нефть падают третью сессию подряд в связи с сообщениями об увеличении запасов и прогнозами рекордных объемов производства в США и России в сочетании с резкими распродажами на мировых фондовых рынках.

Напомним, ранее сообщалось, что страны ОПЕК после нескольких часов переговоров договорились о сокращении добычи нефти в 2019 году.

Как сообщалось, сделка ОПЕК+ была под угрозой из-за нежелания России сокращать добычу нефти. ОПЕК требовала от России сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.

Отмечалось, что фактический лидер нефтяного картеля, Саудовская Аравия, заявляла о необходимости существенно сократить добычу с января, но подвергалась давлению со стороны президента США Дональда Трампа, который призывает снизить цены на нефть, чтобы поддержать мировую экономику.

Цена нефти Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель Цена нефти Brent поднялась выше 61 доллара за баррель
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