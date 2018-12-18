Цена нефти Brent упала почти на 4%

Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 57,77 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 18 декабря 2018 года, упала ниже отметки в 58 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 11:31 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 57,77 доллара. Это на 3,88% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Отметим, вчера днем цена за баррель нефти Brent составляла 60,34 доллара.

Как сообщает Reuters, цены на нефть падают третью сессию подряд в связи с сообщениями об увеличении запасов и прогнозами рекордных объемов производства в США и России в сочетании с резкими распродажами на мировых фондовых рынках.

Напомним, ранее сообщалось, что страны ОПЕК после нескольких часов переговоров договорились о сокращении добычи нефти в 2019 году.

Как сообщалось, сделка ОПЕК+ была под угрозой из-за нежелания России сокращать добычу нефти. ОПЕК требовала от России сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.

Отмечалось, что фактический лидер нефтяного картеля, Саудовская Аравия, заявляла о необходимости существенно сократить добычу с января, но подвергалась давлению со стороны президента США Дональда Трампа, который призывает снизить цены на нефть, чтобы поддержать мировую экономику.