Ціна нафти Brent впала майже на 4%

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на позначці в 57,77 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 18 грудня 2018 року, впала нижче позначки в 58 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 11:31 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 57,77 долара. Це на 3,88% нижче рівня закриття попередніх торгів. Зазначимо, вчора вдень ціна за барель нафти Brent складала 60,34 долара.

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту падають третю сесію поспіль у зв'язку з повідомленнями про збільшення запасів і прогнозами рекордних обсягів виробництва в США і Росії в поєднанні з різкими розпродажами на світових фондових ринках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни ОПЕК після декількох годин переговорів домовилися про скорочення видобутку нафти в 2019 році.

Як повідомлялося, угода ОПЕК+ була під загрозою через небажання Росії скорочувати видобуток нафти. ОПЕК вимагала від Росії скоротити видобуток на 300 тис. барелів на добу.

Зазначалося, що фактичний лідер нафтового картелю, Саудівська Аравія, заявляла про необхідність істотно скоротити видобуток з січня, але зазнавала тиску з боку президента США Дональда Трампа, який закликає знизити ціни на нафту, щоб підтримати світову економіку.