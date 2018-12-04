Сделка ОПЕК+ под угрозой из-за нежелания России сокращать добычу нефти, - Reuters

Фото: нефтяная вышка (Statoil.com)

ОПЕК требует от России сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки

Страны ОПЕК и не входящие в картель производители планируют заключить сделку о сокращении добычи нефти как минимум на 1,3 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщили агентству четыре источника, на данный момент основным препятствием для соглашения является нежелание России существенно уменьшать объем производства.

Члены ОПЕК в четверг соберутся в Вене, а в пятницу проведут переговоры с другими нефтепроизводителями, в том числе с Россией, на фоне снижения цен на нефть, вызванного слабостью глобальной экономики и беспокойством о перенасыщении рынка, главным образом из-за роста добычи в США.

Фактический лидер нефтяного картеля, Саудовская Аравия, говорит о необходимости существенно сократить добычу с января, но подвергается давлению со стороны президента США Дональда Трампа, который призывает снизить цены на нефть, чтобы поддержать мировую экономику.

Источники, трое в ОПЕК и один из страны, не входящей в картель, сказали, что встреча проходила в напряженной атмосфере и что позиция России будет ключевым условием заключения соглашения.

"Россия ведет жесткую игру", - сказал один из источников в ОПЕК.

Российские источники говорят, что страна может сократить добычу примерно на 140 тыс. баррелей в сутки, однако члены картеля настаивают на том, чтобы объем сокращений составил от 250 тыс. до 300 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, цена североморской нефти марки Brent 29 ноября 2018 года, упала ниже отметки в 58 долларов за баррель. Последний раз стоимость нефти этого сорта находилась ниже уровня 58 долларов в октябре 2017 года.

Как сообщало РБК-Украина, Катар выходит из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года.