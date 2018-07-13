Нефть Brent торгуется ниже 74 долларов за баррель

Brent торгуется на отметке 73,73 доллара за баррель

Цена североморской марки нефти Brent сегодня днем, 13 июля 2018 года, находится ниже отметки в 74 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 11:16 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 73,73 доллара за баррель. Это на 0,24% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть эталонных марок изменяются разнонаправленно, а падение котировки североамериканской нефти WTI по результатам недели будет самым значительным за пять месяцев из-за эскалации торговой войны США и Китая. С начала этой недели WTI подешевела на 4,8%, Brent - почти на 4%.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты требуют от России и Китая немедленно прекратить поставки нефтепродуктов Северной Корее в нарушение санкций, поскольку КНДР уже исчерпала квоту на текущий год.



