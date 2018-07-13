Нафта Brent торгується нижче 74 доларів за барель

Brent торгується на позначці 73,73 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 13 липня 2018 року, знаходиться нижче позначки в 74 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 11:16 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 73,73 долара за барель. Це на 0,24% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту еталонних марок змінюються різноспрямовано, а падіння котирування північноамериканської нафти WTI за результатами тижня буде найбільшим за п'ять місяців через екскалацію торговельної війни США і Китаю. З початку цього тижня WTI подешевшала на 4,8%, Brent - майже на 4%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати вимагають від Росії та Китаю негайно припинити поставки нафтопродуктів Північній Кореї в порушення санкцій, оскільки КНДР вже вичерпала квоту на поточний рік.